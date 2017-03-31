胡婷婷遠嫁紐約 心痛不敢想家人
37歲藝人胡婷婷去年6月結婚，遠嫁美國紐約的她今天在臉書說，「常常不敢去想我的家人，因為一想就心痛」，向老公坦白抒發心情，老公暖心安慰，直誇老公可愛又單純。
胡婷婷是前台中市長胡志強女兒，去年6月與相識16年的大學同學、美國人Adam在紐約登記結婚，婚後胡婷婷大多住在紐約。
凌晨胡婷婷在社群網站臉書（facebook）寫出與老公討論家具風格過程，以A代稱老公，老公喜歡會想起童年的復古風格家具，但胡婷婷直呼討厭這種家具，有舊舊落後感，並坦承反應大是因嫉妒老公，「我嫉妒你可以單純的想念童年，享受家的感覺」。
她表示，「我常常不敢去想我的家人，因為一想就心痛，心痛我離他們遙遠，心痛我無法隨時和他們見面。他們時時刻刻在我心上，我的心快無法負荷。」坦言不知如何面對處理恐懼和傷痛。
Adam抓緊胡婷婷的手說，「我覺得妳面對處理的很好，謝謝妳的坦誠。我知道妳為了我嫁到紐約，犧牲改變很多，我也很想念妳的家人，也許我們可以做得更好」，每天通話、找更多時間回去探望，「我們一定可以找出更多的方式，讓妳不覺得離家人如此遙遠」。
胡婷婷表示，「我可愛又單純的A，謝謝你讓我有坦白抒發的空間」，最後不忘再次強調討厭復古家具，老公笑回「放心，我不會沒事自己找死」。
胡婷婷經紀人中午受訪直喊「沒事啦」，胡婷婷老公很疼她。近期會不會返台探望父母？經紀人表示，最近沒聽說胡婷婷要回來。1060331
(中央社)
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