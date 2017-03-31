春天就該吶喊 墾丁音樂派對登場

春天北部陰雨綿綿，到墾丁去吶喊放縱吧。（夏都酒店提供）

春天北部陰雨綿綿，到墾丁去吶喊放縱吧。（夏都酒店提供）

生命不夠精彩，就到墾丁去吶喊。邁入第24年的墾丁音樂季正要展開，4/1至4/3墾丁夏都沙灘酒店將邀請國際頂尖知名百大DJ音樂表演，另有血脈賁張的音樂熱舞、海灘遊戲活動、調酒暢飲，並歡迎參加比基尼辣妹選拔，優勝者可獲台幣一萬元獎金，3日共3個名額。

夏都表示，包含來自荷蘭的全球百大DJ Headhunterz、世界著名3米高機器人的英國DJ Kryoman及來自澳大利亞的被譽為全球最炙手可熱的音樂製作人兄弟DJ Bombs Away及許多國際超重量級卡司都將到場。

除了超強卡司外，音樂季裡該有的元素一項都不少，沙灘足球、排球、飛盤、巴西柔術摔角、異國美食…，可徹底放縱解放平日上班的壓抑。可把握今天3月底最後一天的預售票4折優惠，已在7-11及全家限量發售中，單日票1200元（原價1500元）、三日票1800元，限量包廂每組25000元起，含入場手環8只及酒精飲料等。

另有住房專案，雙人房8580元起約原價6.5折，含2客自助式早餐、晚餐、夏都春宴音樂派對入場通行手環，18:00前入場加贈迎賓特調飲。

中時電子報提醒：飲酒過量有害健康

(中時)