一年一度「木星衝」 北市天文館開放觀測
木星是太陽系裡最大的行星，4月8日是一年一度的「木星衝」，也就是木星離地球最近的一天，看起來最大、最亮、最清楚。因為在這天前後的幾周內，都是觀察木星的好時機，台北市立天文館4月份的周六，都特別開放觀測室，讓民眾可以利用天文望遠鏡欣賞木星。
天文館表示，木星本就容易辨認，尤其在「衝」的前後，亮度可以達到-2.5等，在夜空中亮度僅次於月亮和金星，常常天黑後，看到東南方最亮的白色星星，就是木星。這時，如果利用小型望遠鏡，可以看到木星表面的條紋與衛星，若用口徑10公分以上的天文望遠鏡，更可以看到大紅斑和條紋的結構。
天文館說，木星是太陽系中最大的行星，體積為地球的1321倍，質量為地球的318倍，由氣體、冰組成，是一個氣體巨行星，已知的衛星多達67顆，整個木星彷彿就是太陽系縮影。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。