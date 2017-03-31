一年一度「木星衝」 北市天文館開放觀測

木星是太陽系裡最大的行星，4月8日是一年一度的「木星衝」，也就是木星離地球最近的一天，看起來最大、最亮、最清楚。因為在這天前後的幾周內，都是觀察木星的好時機，台北市立天文館4月份的周六，都特別開放觀測室，讓民眾可以利用天文望遠鏡欣賞木星。

天文館表示，木星本就容易辨認，尤其在「衝」的前後，亮度可以達到-2.5等，在夜空中亮度僅次於月亮和金星，常常天黑後，看到東南方最亮的白色星星，就是木星。這時，如果利用小型望遠鏡，可以看到木星表面的條紋與衛星，若用口徑10公分以上的天文望遠鏡，更可以看到大紅斑和條紋的結構。

天文館說，木星是太陽系中最大的行星，體積為地球的1321倍，質量為地球的318倍，由氣體、冰組成，是一個氣體巨行星，已知的衛星多達67顆，整個木星彷彿就是太陽系縮影。

(中時)