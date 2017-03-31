「清明去死」按讚 王鴻薇：邱議瑩吳思瑤應道歉

王鴻薇認為，對王育卉情緒性po文按讚的邱議瑩與吳思瑤，應對被辱罵的退休軍公教警消勞道歉。（中時資料照／黃世麒攝）

行政院發言人辦公室主任林育卉在臉書上以「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」等話辱罵軍公教警消勞一事，儘管林已自行請辭，至今仍餘波盪漾；國民黨籍台北市議員王鴻薇就要求，對該則po文按讚的綠委邱議瑩與吳思瑤，應該出來道歉。

林育卉昨（30）日辱罵po文一出，引起各界譁然，更令人吃驚的是，除了邱議瑩、吳思瑤外，民進黨發言人阮昭雄、前立委蔡啟芳、立法院副院長特助蔡克斯、蔡英文競選發言人黃海寧也紛紛按讚，讓國民黨主席洪秀柱痛批綠營可惡至極。

王鴻薇則在今日稍早表示，林育卉已因言行不當離職，那麼邱議瑩與吳思瑤是否也該向退休軍公教道歉，「還是又是小編的誤讚呢？」王所指的誤讚事件，為日前國民黨黨魁候選人吳敦義在臉書發表批評蔡英文的文章時，竟獲蔡的臉書按讚，事後總統府澄清，是負責幫總統管理臉書的小編誤觸。

(中時電子報)