兒童症狀不容小覷 就醫藏家暴端倪
台灣每年平均每10分鐘就有1位兒童或少年被通報受虐，不少家暴或校園霸凌案是到院就診時才浮出檯面，醫師為兒少看診不僅要檢傷還要檢「心」，從病況追蹤背後的隱藏問題。
台大醫院新竹分院兒少保護小組召集人暨小兒部主治醫師陳文發表示，以兒童肚子痛為例，雖然大部分可能是急性腸胃炎、便秘、消化性潰瘍等引起，但用心細問病史，才發現可能孩子是因為考試心理壓力過大、裝病。
追蹤原因，可能來自於孩子期盼獲得大人關注，或在學校受到霸凌，甚至父母在家中的過度管教造成的轉化症所導致，他無奈表示，「門診中遇過腹痛病情最嚴重的，竟是遭父母施暴」。
他說，生病除了是身體的生理狀況亮紅燈外，其背後的家庭、學校、經濟、甚至是社會也可能都出了問題。兒科醫師往往需站在第一線為弱勢的兒童發聲，保護他們不受欺負。
此外，由於門、急診時間有限，兒科醫師常常需要保持高度敏感，初步臆測病童可能受虐或疏忽，或判斷病童處在高風險家庭，醫師常常需要跨團隊的合作照顧，如護理師的情緒安撫、社工師的介入幫忙，包括通報及尋找社政資源以更全面性和長遠地照顧追蹤病童。
陳文發呼籲，任何人只要高度懷疑或證實兒虐，都應該主動通報。通報方式可以撥打113保護專線、網路通報。
(中時)
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