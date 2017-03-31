強調3妻不為錢 爆鄧兆尊秘密賣地賺19億

鄧兆尊擁3妻，今被爆秘密賣地賺19億。（圖／取自《on.cc東網》）

50歲港星鄧兆尊近來因坐擁「3C女友」頻躍上新聞版面，他透露3女之間相處融洽，靠設群組決定今天誰「主打」沒爭寵問題，更強調3位妻子並非因為錢跟他在一起，今(31日)港媒則爆鄧兆尊最近秘密賣地，開價4.8億港幣（約19.2億台幣），對此他只笑著說：「不做回應。」

沒有結婚打算的鄧兆尊坐擁3妻，分別是大老婆Carmen、二老婆Cherry、小老婆Claire，日前港媒直擊他帶大、小老婆三人一起逛街約會，最後只花了數百港幣買零食，就逗得2女眉開眼笑，可見馭妻有方。

今《on.cc東網》報導，鄧兆尊父親鄧永祥生前便喜歡投資不動產，1997年鄧永祥辭世後，他的遺孀與四名子女便開始爭產大戰，外傳鄧永祥總遺產高達4.2億港幣，近日鄧兆尊被爆秘密出售名下位於西貢的地皮，開價4.8億港幣，求證鄧兆尊，他笑著表示：「不做任何回應」，對賣地一事不承認也不否認。

(中時電子報)