強調3妻不為錢 爆鄧兆尊秘密賣地賺19億
50歲港星鄧兆尊近來因坐擁「3C女友」頻躍上新聞版面，他透露3女之間相處融洽，靠設群組決定今天誰「主打」沒爭寵問題，更強調3位妻子並非因為錢跟他在一起，今(31日)港媒則爆鄧兆尊最近秘密賣地，開價4.8億港幣（約19.2億台幣），對此他只笑著說：「不做回應。」
沒有結婚打算的鄧兆尊坐擁3妻，分別是大老婆Carmen、二老婆Cherry、小老婆Claire，日前港媒直擊他帶大、小老婆三人一起逛街約會，最後只花了數百港幣買零食，就逗得2女眉開眼笑，可見馭妻有方。
今《on.cc東網》報導，鄧兆尊父親鄧永祥生前便喜歡投資不動產，1997年鄧永祥辭世後，他的遺孀與四名子女便開始爭產大戰，外傳鄧永祥總遺產高達4.2億港幣，近日鄧兆尊被爆秘密出售名下位於西貢的地皮，開價4.8億港幣，求證鄧兆尊，他笑著表示：「不做任何回應」，對賣地一事不承認也不否認。
(中時電子報)
關鍵字：鄧兆尊
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。