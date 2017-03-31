川習會下週登場 川普先撂話拒示弱
美國總統川普下週將首度與中國大陸國家主席習近平會談，但他今天藉推特先放狠話，稱美國不會再容許大量的貿易赤字與工作機會流失。
路透社報導，白宮表示，川普4月6日與7日將在他佛羅里達的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）行館接待習近平，川普與妻子梅蘭妮亞（Melania）6日以晚宴款待習近平與彭麗媛夫婦。
世界兩大經濟體領導人會談備受關注，預料將觸及北韓與大陸的南海戰略雄心等歧見。川普今晚推文說，這場會談「將非常困難」。
川普推文表示：「我們不能再有龐大的貿易赤字和工作機會流失。」他又寫道：「美國公司必須準備好尋找其他替代選項。」這明顯對在中國大陸設廠生產的美國公司喊話。
儘管美、陸展開一連串會談與對話，意在修補川普競選時對中國大陸的猛批，但美國官員表示，川普在與習近平會面時不會手下留情。
奇異公司（General Electric Co.）執行長伊梅特（Jeff Immelt）今天敦促川普應維繫美國與大陸的經濟關係，稱美國可自全球化中獲益匪淺。
梅伊特說：「若我們不進行貿易，國家就會遭受損失。與中國的關係很關鍵。若放棄貿易，無異放棄美國總統在世界各地談判時的最佳槓桿。我覺得川普總統很聰明，不會去放棄這個。」
美國商務部稍早表示，中國大陸必須改變貿易慣例與國有企業的運作方式，稱「中國與其他國家必須理解到遊戲已經結束了，繼續不公平貿易措施，並以1個非市場經濟體的地位進行運作，將招致嚴重後果。」
中國大陸外交部發言人陸慷表示，促進雙邊貿易利益應從大處著手，並在例行記者會中說：「市場選擇已讓兩國形成了你中有我、我中有你的利益格局。雙方應該努力做大共同利益的蛋糕，而不是簡單地著眼於你多我少的分配格局。」（譯者：中央社陳亦偉）1060331
(中央社)
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