前瞻建設條例立院付委 6委員會聯審

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立法院院會今天進行報告事項時，順利將前瞻基礎建設特別條例草案交付財政、經濟、內政等6委員會聯席審查，但依朝野黨團協商結論，付委後還要先舉行6場公聽會。

立法院院會上午國是論壇後，國民黨立法院黨團隨即占領主席台。立法院長蘇嘉全召集朝野協商後達成共識，前瞻基礎建設特別條例草案交財政、經濟、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會等6委員會審查，且不提出復議。

另外，各黨團同意草案付委後，委員會召開聯席會議審查時，將舉行6場公聽會。

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟會後受訪表示，前瞻基礎建設特別條例草案將由立法院經濟委員會主審，特別預算部分由財政委員會主審，財政委員會藍綠各一席召委，可輪流排審。

廖國棟說，國民黨團要求至少6場公聽會，而且1天只能開1場邀請相關人員說明，利用兩個星期時間傾聽聲音，請各方相關人員說明，朝野可達到意見交換與共識。

民進黨團書記長李俊俋表示，草案總共11條，內容跟過去的特別條例也都差不多，目的是擴大公共建設、刺激經濟發展，過去政府也都做過，就要看執行得好不好；今天最重要的是將草案付委，因此國民黨團提出的訴求大部分都接受。1060331

(中央社)