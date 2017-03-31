裁准假處分國民黨黨代表選舉 黨齡改回4個月

國民黨黨代表參選黨齡爭議，李旨揚等5位國民黨青年黨員日前向法院聲請定暫時狀態假處分，台北地方法院已作出准許裁定，李旨揚5人在提供20萬擔保金後，禁止執行3月8日中常會決議，黨代表選舉應依去年12月21日通過的選舉辦法辦理，即參選黨代表的黨齡為滿4個月即可。

本案起因國民黨黨代表選舉在即，擬參選黨代表的黨員不滿中常會變更侯選資格，將原本入黨4月變成1年才能參選，李旨揚等年青黨員，認為中常會在黨代表選舉前2個月，提案通過修改候選人黨齡資格，違反程序正義，並澆熄黨內青年的熱情，3月中前往台北地院聲請定暫時狀態假處分，請求法院撤銷中常會決議，希望將參選黨代表的黨齡從1年再改回4個月。

(中時)