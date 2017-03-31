女控被灌酒性侵 監視器畫面還男子清白！

新竹張姓男子前年約久未見面的女性友人到KTV歡唱、飲酒，隨後到摩鐵開房嘿咻，不料事後遭女子控告趁她酒醉時性侵，法官審理時過濾KTV門口監視器畫面，發現女子與張男互動親暱，且能自行行走，加上供詞前後不一，因此判張男無罪。

判決指出，女子控訴，她與張男10年前透過朋友認識，9年沒聯絡過，案發前2周透過聊天App連絡上，互聊一陣子後就約去唱歌，期間張不斷灌她可樂加伏特加的調酒，她喝下幾杯後就頭暈目眩，意識不清。

之後她醒過來時，發現自己已經被帶到摩鐵，且衣衫不整，晚間被張載回家，至於怎麼離開包廂及到達旅館，她完全沒印象，懷疑張趁她酒醉意識不清時趁機性侵她，事後曾傳訊詢問，張也承認當天有與她發生關係。

不過張男否認性侵，堅稱女子未醉到不省人事，雙方是在你情我願下發生性關係。

法官調閱KTV包廂到門口監視器畫面，發現女子始終挽著張男手臂或環抱腰部，甚至將頭靠在其肩膀，雙方有說有笑，最後牽手走出大門，走路速度不慢，不像酒醉嚴重的反應。

此外，女子曾傳訊給張的前妻詢問是否已離婚，出面提告時又在警詢時反悔提告，自稱沒有什麼證據，甚至向檢方表示以後不會到庭，前後轉折巨大，不像遭受性侵的被害人會有的行為反應，在無積極證據佐證下，法官判張無罪。

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(中時)