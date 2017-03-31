懷疑性騷擾前妻 堂叔侄拳腳相向

我要評比

新竹市吳姓男子與黃姓男子為堂叔侄關係，吳因懷疑黃對其前妻性騷擾而埋恨在心，前年8月間找黃理論時，將他拉到戶外痛毆，造成臉部、四肢多處擦傷。

黃不堪受辱，檢傷後向吳提出告訴，新竹地院法官審理後，依妨害自由、傷害罪分別判吳拘役50日，得易科罰金。

(中時)