國軍台中醫院赫見子彈 國防部：非國軍製造使用

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國軍台中總醫院30日下午遭人棄置子彈一袋，國防部31日召開記者會澄清均非國軍製造及使用之彈藥，國防部發言人陳中吉表示已派遣相關聯參編組專案小組協同台中地檢署深入調查中。（季志翔攝）

國軍台中醫院昨天下午發現一袋棄置子彈，引發關注。國防部發言人陳中吉少將今表示，經鑑定均非國軍製造及使用彈藥，證據已全數移送台中市地方法院檢察署調查。

國防部下午舉行記者會說明案情，醫院清潔人員在急診室男生廁所發現紅色塑膠袋，發現係遭人棄置子彈一袋，內有5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發，共計96發。

陳中吉指出，經鑑定均非國軍製造及使用之彈藥。因該院屬於公共開放空間，院方旋即封鎖現場，針對院區內樓頂、水箱、停車場及院區周邊進行地毯式搜索，並由台中市憲兵隊進行採證，清查出入可疑人員，另加派10軍團人員進駐協處。

陳中吉表示，發現之子彈並未外傳更多數字，就是96發，亦無發現槍枝。他說，相關影像、事證都已移交台中地檢署偵辦，希望最短時間內釐清案情。

被問到是否從醫院攝影機掌握特定人士，陳中吉重申，包含相關影像、人員進出等，因醫院方並無法專業判斷誰是嫌疑犯，不管是人證、物證，目前都已移送檢察官，尊重檢方專業調查。

(中時)