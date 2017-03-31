國軍台中醫院赫見子彈 國防部：非國軍製造使用
國軍台中醫院昨天下午發現一袋棄置子彈，引發關注。國防部發言人陳中吉少將今表示，經鑑定均非國軍製造及使用彈藥，證據已全數移送台中市地方法院檢察署調查。
國防部下午舉行記者會說明案情，醫院清潔人員在急診室男生廁所發現紅色塑膠袋，發現係遭人棄置子彈一袋，內有5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發，共計96發。
陳中吉指出，經鑑定均非國軍製造及使用之彈藥。因該院屬於公共開放空間，院方旋即封鎖現場，針對院區內樓頂、水箱、停車場及院區周邊進行地毯式搜索，並由台中市憲兵隊進行採證，清查出入可疑人員，另加派10軍團人員進駐協處。
陳中吉表示，發現之子彈並未外傳更多數字，就是96發，亦無發現槍枝。他說，相關影像、事證都已移交台中地檢署偵辦，希望最短時間內釐清案情。
被問到是否從醫院攝影機掌握特定人士，陳中吉重申，包含相關影像、人員進出等，因醫院方並無法專業判斷誰是嫌疑犯，不管是人證、物證，目前都已移送檢察官，尊重檢方專業調查。
(中時)
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