西班牙男衝浪客被釣客刺傷 距心臟僅1公分
今天上午屏東佳樂水發生4名外地來的釣客毆打1名西班牙男衝浪客，造成這名西班牙人血胸，附近其他衝浪教練前來勸架，且幫忙送至恆春旅遊醫院就醫，院方表示，左前胸的刀傷離心臟僅1公分距離，且有血胸的狀況，經搶救後已恢復意識。
衝浪教練阿佑表示，那面生的4位來釣魚的民眾，開著福斯的灰色大貨卡來，疑似是外地人，昨天來釣魚就被這名西班牙人用剪刀點斷釣線，當天4人就開始尋找這西班牙人，今天又過來堵他，一樣被剪斷釣客的線，當他們看到的時候就已經在打架。
阿佑說，當時他們大聲互罵，4人全「往死裡打」，要不是有2名剛好在海裡進行教學的衝浪教練目睹，過去勸架，西班牙人可能就被打死了，且4人打完人還留在現場逗留，他還說，早上墾管處曾來對4人開單，可能是因他們把車開至海灘上。
恆春旅遊醫院副院長陳明智表示，該名42歲，來台1個多月的西班牙籍衝浪客，在今天中午近12時，由滿州民眾載他自行就醫，並在他身上發現多處約2公分深的刀傷，還有最致命的左前胸刀傷，傷口深到直接刺穿肺部，造成氣胸與皮下氣腫，且離心臟只有1公分距離，尖端已刺到肺泡。
陳明智說，醫師還在西班牙男子身上發現，右手臂、手軸、背部與腰部有瘀挫傷，左側肋骨也骨折，造成血胸，就院時血壓僅90幾，呼吸困難激進休克，經搶救人已清醒，目前在加護病房觀察，預計星期1轉普通病房。
(中時)
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