彰化市半世紀三民橋改善 新設溢洪道
彰化市三民橋為彰化市三民路交通要衝，迄今50年，橋樑損壞，彰化市公所為解決排水瓶頸，除橋板、護欄改建，一併新設溢洪道，即將竣工。今天市長邱建富等會勘，都滿意溢洪道銜接雨水下水道，取代早期抽水機，解決抽水機佔用道路和運轉噪音等問題了。
市長邱建富表示，三民橋橋齡超過半世紀，結構損壞，通行有安全之虞，此外，三民橋所跨越的東西二圳水利溝，因兩側住宅緊鄰造成渠道寬度受限，拓寬不易，每遇颱風豪雨期間，當上游明德坑野溪洪水匯流而下時，就容易在三民橋這個地方形成排水瓶頸，還發生過過水位暴漲，淹過橋面。
為了解決排水瓶頸，過去曾架設大型移動式抽水機，將過量的洪水抽排入三民路下的雨水下水道，但治標不治本，大型抽水機具也佔用道路，影響交通、製造噪音。
邱建富說，這次改善工程，除既有橋板、護欄改建，還設置了溢洪道銜接雨水下水道，讓東西二圳部分洪水能快速分流到雨水下水道，降低淹水發生，治本取代抽水。4月11日即將竣工。
(中時)
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