新北投車站重組 清明連假首日辦活動

我要評比

台北市文化局今天說，重組的百年車站「新北投車站」4月1日將對外開放，並舉辦開幕特展，展覽環繞車站遷移歷史，共3大特色，特展活動從1日至3日，營業時間延長至晚上9時。

由文化局委託台北市文化基金會營運管理的「新北投車站」4月1日對外開放，除有一系列歡慶活動外，車站整體修復過程也是值得被民眾了解。

文化局說，新北投車站原本老舊殘破，歷經2次解構遷移並再度重組的車站工程，以回復1937年經典造型為復舊目標。

站體在彰化先解構、除蟲、編號、分類，再搬運至台北保存，歷經一年半的整、備料，並採新舊材料混合使用，更是符合國際文資建物修復倫理。

新北投車站為台鐵北淡線僅存的車站實體建築，更是北市目前僅存的百年車站，為延續車站歷史並串聯北投生態博物園區，開幕特展環繞在車站遷移歷史，結合「歷史與記憶」、「原始建築木料」和「乘車體驗重現」3大特色，期望透過展覽讓民眾深入認識這棟百年車站。

文化局也邀請國立台北藝術大學北藝風文創發展中心協助創作新北投車站衍生商品，並與悠遊卡公司合作發行限量版紀念悠遊卡套組，還開發專屬鐵路便當盒及包巾，車站衍生商品都在4月1日正式開賣。

新北投車站座落於捷運新北投站旁的七星公園，營運時間為每週二至週日，開幕特展活動期間為4月1日至3日，配合場外活動，特別延長營運至晚上9時。1060331

(中央社)