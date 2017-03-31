印度保護聖牛 拖累水牛肉產業

牛在印度被視為聖物，北方省新上台的右翼政府為了保護被視為聖牛的瘤牛，祭出激烈行動，使產值48億美元的印度水牛肉業一蹶不振，屠宰場停業，出口也停滯。

法新社報導，印度強硬派人士長久以來指控，多由穆斯林經營的屠宰場，把瘤牛當水牛宰殺；水牛在印度教不具聖牛地位。

在北方省，激進的印度教徒出了個新英雄：阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）。他是3月剛擔任省長、常有煽動言論的祭司，他承諾從嚴懲罰宰殺牛隻者，並取締非法屠宰場。

他宣誓就職幾天後，3名穆斯林在哈特拉斯（Hathras）經營的肉店被放火燒，這對印度最大肉品生產省分、印度超過一半屠宰場的所在地而言是個壞預兆。

警方開始取締涉嫌違法的屠宰場，有些屠宰場甚至已經經營數十年，北方省所有水牛肉產業都陷入停頓。（譯者：中央社陳昱婷）1060331

(中央社)