桃園雨勢造成積水 桃猿與富邦之戰延至明日

桃園棒球場因雨勢過大，積水延賽。(周鎮宇攝)

原定今在桃園棒球場開打的Lamgi桃猿與富邦悍將之戰，因雨勢不斷，造成場地積水，確定延賽，將延自明日下午13:05分進行一日雙重戰。

Lamgio桃猿今原本要在桃園主場首度面對來訪的富邦悍將，雙方也派出雙土投應戰，可惜因鋒面來襲，導致北部下起大雨，確定延賽到明日下午舉行雙重戰。

(中時電子報)