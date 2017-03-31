北帝誕公益慈善日 逾4千戶獲捐助

一年一度、由廣州市道教仁威祖廟、荔灣區民族宗教事務局、荔灣區民政局聯合舉辦的「三月三北帝誕公益慈善日」如期而至。3月29日下午，200餘名（戶）荔灣區困難學生及困難家庭代表來到仁威廟廣場，收到了仁威祖廟派發的愛心禮物。

活動現場，仁威祖廟向荔灣區180名困難家庭代表贈送了生活必需品，向困難學生和殘疾人家庭代表分別派發了資助金。現場之外，荔灣區所有街道4200多戶低保低收入家庭也收到了來自仁威廟的節日「愛心大米」。

仁威祖廟自2005年起，一直堅持在三月三北帝誕期間舉辦扶貧濟困慈善愛心活動，每年捐贈約20萬元物資善款，幫助荔灣轄內的困難群眾。2012年起增加了慈善助學項目，單獨為荔灣困難學生派發助學金。據仁威祖廟的黃學良介紹，他們也積極參與到廣東省其他地區的扶貧專案中，這些年來慈善捐助物件已經擴展到清遠等地。近十年來，仁威祖廟的捐助善款累計達到了720多萬元。

(旺報)