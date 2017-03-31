清明連假新竹市怎麼收垃圾　這裡有懶人包

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清明連假期間，新竹市除4月2日採假日定線定時定點收運，及4月4日清明節下午時段停收垃圾外，其餘日期維持正常垃圾收運。（郭芝函攝）

今年清明節適逢四天連續假日（4月1日至4日），為加強服務市民，新竹市除4月2日採假日定線定時定點收運，及4月4日清明節下午時段停收垃圾外，其餘日期維持正常垃圾收運。

環保局表示，因應清明節四天連續假期，為加強垃圾清運服務品質，清潔隊4月1日星期六照常收運垃圾，2日星期日採假日定線定時定點收運，3日星期一照常收運垃圾，4日星期二下午時段停收垃圾、晚上維持正常收運，請市民朋友注意多加利用，並請事先將垃圾分類打包妥當，再交由垃圾車及資源回收車收運。

環保局提醒，為防範火警事故，清明祭祖後之香、燭、金紙等物品，請一定要確認無火苗才可以丟進垃圾車。民眾若有疑問，請洽新竹市環保局清潔科(03-5388406)或至新竹市環境保護局網站查詢。

(中時)