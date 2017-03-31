通過資格考 57歲盧建順登上日巡舞台

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盧建順以57歲之齡，考取日本長春巡迴賽今年參賽卡。(資料照 TSPGA提供)

長灣長春職業高協理事盧建順，50歲在美國長春巡迴賽(冠巡)開創職業生涯第2巔峰，如今再以57歲之齡，找到日本長春巡迴賽新舞台，對他而言，又是締造另一波高峰的開始。

盧建順31日自日本傳回佳音，在日本長春資格考僅5、6度低溫中，兩天揮出67、72桿(第3天因天候不佳取消)，最終以並列第5排名，取得今年參賽權，本季將在日本大顯神威。

盧建順的高球生涯充滿傳奇，年輕時2度贏過亞巡總冠軍，就在職業生涯處於巔峰之際，卻因坐骨神經骨刺纏身，一度退出賽場8年之久，原以為運動生命就結束，不料經中藥酒治療竟神奇痊癒，復出後還在冠巡賽闖出一片天。

他2009年底通過資格考，2010年50歲進軍冠巡，至2015年為止，6年累計賺超過1億獎金，比他50歲之前賺的還多。

盧建順2016年將比賽重心移回台灣與日本，除了在國內參加台巡賽與長春賽，也以外卡資格獲邀打了幾場日本長春巡迴賽，31日一舉通過資格考，拿到今年日本長春巡迴賽參賽卡，以其不輸年輕選手實力，可望再於日本賺到1桶金。

他也是繼陳志忠、汪德昌、呂文德之後，今年第4位征戰日本長春巡迴賽的台灣選手。

(中時電子報)