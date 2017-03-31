圓怪獸夢藏6月孕肚 安海瑟薇辣秀美背側乳現形
甜姐兒安海瑟薇一改過往女神模樣，以一頭亂髮、喝酒茫又ㄎㄧㄤ的魯蛇妹，演出科幻怪獸新片《柯羅索巨獸》，片中角色慘不忍睹的造型，還被受封是她在《穿著Prada的惡魔》「改造前」的邋遢進化版，女神的犧牲不止如此，拍片時安海瑟薇已懷6個月身孕，敬業的她為了圓怪獸夢，跑步、操控怪獸的戲幾乎都親自上陣，連導演丘維格倫多都對她佩服不已。
安海瑟薇身兼《柯羅索巨獸》監製和女主角雙職，新片集結科幻、災難、怪獸和喜劇，被國際媒體盛讚「前所未見的怪獸電影新變種」，安海瑟薇透露，16歲看完《變腦》後深深著迷「這部片完全圓了我青少女時期的夢想，拍攝一部很棒的奇幻作品」，她更拋開女神包袱，不惜扮醜。
拍攝《柯羅索巨獸》時，安海瑟薇已懷胎6個月，劇組讓她穿上白色寬鬆襯衫搭配黑色衣服，加上導演運鏡和拍攝角度，讓她順利藏6月孕肚，而安海瑟薇跑步、操控怪獸的戲幾乎都親自上陣，連導演都對她佩服不已。
安海瑟薇日前出席首映會，身穿黑色禮服辣秀美背，女神一轉身美胸更是若隱若現，辣翻全場。安海瑟薇受訪時更透露，這部片就是她最佳胎教秘訣來源「懷孕精進了我的演出，拍攝時因為懷孕我每天都很快樂，而且充滿喜悅」。」《柯羅索巨獸》將於4月21日在台上映。
(中時電子報)
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