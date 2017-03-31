劉詩詩：平時宅在家 曾連續吃鍋1個月
中國大陸女星劉詩詩接受陸媒專訪時自曝，沒拍戲時喜歡宅在家，常吃火鍋的她曾嘗試連吃1個月。談到與吳奇隆的婚姻，她說誰有理聽誰的，自己婚後「好像比較少女了」。
新浪娛樂今天報導，劉詩詩為主演的中國大陸電視劇「醉玲瓏」受訪時爆料，劇中「肉麻的台詞挺多的」，自己演著演著都不覺得肉麻，「反正都習慣了」。
被問到是否喜歡自拍，劉詩詩說，自己不太會發自拍照，也不一定會為滿足粉絲需求而這麼做。
至於平時不拍戲喜歡做什麼，劉詩詩說，「在家窩著吧，或者跟朋友出去吃飯什麼的。」被問到是否愛吃火鍋，她說，「我也經常是，我之前幹過一次，吃了1個月。」
30歲的劉詩詩2015年與吳奇隆結婚，這對因中國大陸電視劇「步步驚心」結緣的夫妻生活備受關注。
吳奇隆前不久受訪時說不會對劉詩詩講笑話，但劉詩詩見到他就會笑個不停。劉詩詩被問及此事時承認，「很正常啊。有的時候是的。」
對於吳奇隆說老婆很有主見，劉詩詩表示，「分事情吧。誰說的有理聽誰的。」她還說，發覺自己婚後「好像比較少女了」，可能是以前喜歡深色，現在慢慢喜歡淺色或鮮豔的顏色。1060331
(中央社)
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