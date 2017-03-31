城市科大學生赴法學料理 討教米其林大師

法國料理是世界三大料理之一，曾獲選世界無形文化遺產。城市科大和法國餐旅聯盟合作，10月將送7名學生赴法，未來有機會到米其林餐廳向大師貼身學習。（城市科大提供）中央社記者許秩維傳真 106年3月31日

法國料理是世界三大料理之一，曾獲選世界無形文化遺產。城市科大和法國餐旅聯盟合作，10月將送7名學生赴法，未來有機會到米其林餐廳向大師貼身學習。

台北城市科技大學今天和法國餐旅聯盟、法國菲尼斯泰爾省工藝商會共同簽署菁英培訓產學合作計畫，並為將赴法學習精湛廚藝文化的7名學生結上廚師領巾，祝福每位學生都能實現夢想。

法國菲尼斯泰爾省工藝商會秘書長伯達爾表示，這項「法國廚藝菁英培訓計畫」將於今年10月至12月先進行法語訓練，明年1月至6月進行實務與理論等課程，之後到餐旅聯盟安排的法國餐廳帶薪實習，還有機會到米其林星級餐廳向大師貼身學習，計畫結束時學生將接受評鑑並獲培訓證書，另外還可選擇參加考試，獲得法語能力認證。

城市科大餐飲系主任蕭靜雅表示，一般人只要走進法國餐廳，從開胃小點、前菜、主菜、餐後乳酪、甜點及咖啡等一道道品嘗，通常要花上3小時，咬下的不單單是精緻佳肴，更是品味法國文化之旅，由於每道菜的製作工序複雜，廚師分工細膩，每天的套餐數量供應有限，因此價值不菲，成為法式料理主廚便是各國廚師爭相挑戰的夢想。

曾在多項國際廚藝競賽中獲獎的城市科大餐飲系學生陳郁雯表示，希望自己再往上提升，因此將參與此次培訓計畫，期待從法國當地老師的教導，培養更多甜點創意，她也立下學習目標，希望1年後，不只法語流利，還有能力向偶像西點大師 一樣，做出讓人們吃進幸福的甜點。1060331

(中央社)