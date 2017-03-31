千歲班老校友上學趣 返校重溫兒時情景

我要評比

年齡合計上千歲的26名學生，今天穿著制服、背起書包，返校重溫打掃環境、升旗、上課情境，個個活跳逗趣，直說很棒的回憶。

雲林縣斗南鎮重光國小慶祝創校95年系列活動，除了校園絲瓜主題裝置藝術、老照片回顧、學生作品展、皮影戲巡迴義演等，並舉辦「樂齡童顏上學趣」，邀請26名老校友重溫上學樂趣。

平均年齡76歲的「千歲班」學生，年紀最小42歲、最大95歲，這群阿公阿嬤們跟著學弟妹排路隊上學，到了學校一樣打掃環境、升旗、進教室上課。

年齡最長95歲陳深焉和小一歲的老伴，手牽著手快樂上學，顯得好高興，同班同學大家都說，重溫兒時記憶，感覺上好像年輕了60幾歲。

重光國小校長陳盈錞說，「樂齡童顏上學趣」讓校友重溫返回母校上學情景，參加校方精心設計的環保課程，體驗綠能光電爆米花及AR擴增實境，讓老校友感受新一代的學習樂趣，也增添校慶亮點。1060331

(中央社)