曾向天安門毛澤東像潑漆 余志堅在美病逝

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1989年曾向北京天安門毛澤東像潑灑油漆加雞蛋的中國大陸教師余志堅，台北時間今天早上在美國病逝，享年53歲。

中國人權民運信息中心向中央社提供的訊息指出，余志堅數日前突然昏迷送醫救治，死因是糖尿病併發症。

中心指出，1989年5月23日，余志堅、喻東岳和魯德成3名來自湖南瀏陽的青年，向天安門廣場上的毛澤東像潑灑油漆加雞蛋，震驚全世界。

當時余志堅是瀏陽小學教師，喻東岳是瀏陽日報編輯，魯德成是瀏陽汽車運輸公司修理工，他們是因為不滿大陸專制和沒有民主而採取驚人之舉，而當時大陸正爆發「八九民運」。

事發後，3人被補並被裁定「反革命罪」成立，各入獄16年、20年和無期徒刑。

余志堅於2000年因病保外就醫，2009年偷度到泰國，再轉赴美國並獲得政治庇護，在當地定居。

魯德成於1998年獲准保外就醫，2006年偷度到泰國，再抵達加拿大獲得政治庇護及永久居留權。

喻東岳坐牢17年，於2006出獄，其後有精神病，2009年到美國醫病。1060331

(中央社)