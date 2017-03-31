國軍台中總醫院發現子彈 非國軍使用

國防部今天表示，國軍台中總醫院昨天下午發現一袋子彈，共計96發。國防部表示，經鑑定均非國軍製造及使用的彈藥，證據已全數移送台中地方法院檢察署調查。

國防部發言人陳中吉今天下午舉行記者會表示，所屬國軍台中總醫院昨天下午1時45分，清潔人員於急診室廁所發現紅色塑膠袋，打開發現係遭人棄置子彈一袋，包括5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發，共計96發，經鑑定均非國軍製造及使用的彈藥。

陳中吉說，軍方已對院區地毯式搜索，沒有發現更多子彈，也沒有外傳說的有槍枝。

陳中吉表示，因該院為公共開放空間，院方在獲悉後隨即封鎖現場，並對院區進行地毯式盤檢，由台中市憲兵隊進行採證，清查出入可疑人員，另加派十軍團人員進駐協處。

陳中吉說，大家關心的子彈是否來自其他國家、子彈上是否有指紋、子彈放了多久、是否有監視錄影可以調閱等，因為案子已交由地檢署偵辦，國防部尊重專業的調查，不做評論和揣測。

陳中吉表示，在接獲通報後，第一時間即派遣相關聯參編組專案小組赴台中總醫院協同調查，台中市憲兵隊已報請台中地方法院檢察署指揮偵辦，並彙整相關人證物證偵訊查扣，務期在最短時間內釐清案情。1060331

(中央社)