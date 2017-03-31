騎機車幫推故障車屬危險駕車 重罰1.2萬
民眾機車壞掉有時會請騎士幫忙邊騎邊推故障機車去修理，但警方表示，這樣的行為屬危險方式駕車，依法必須罰1萬2000元，呼籲民眾騎乘機車注意道路安全，避免危險行為。
海山警分局今天解釋，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，照片中的行為，屬於「以其他危險方式駕車」，依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」規定，開罰新台幣1萬2000元，且必須到新北市政府交通裁決處聽候裁決，也可以提出申訴。
網路昨天盛傳一張照片，有騎士在新北市板橋中山路二段，邊騎邊用腳幫忙推一輛故障機車，結果遭民眾檢舉，新北市政府海山警察分局依據檢舉照片，認定有跨越車道等危險行為，查出王姓車主，開出舉發單。
網友還發出警訊說，「各位好友們請注意唷！機車壞了千萬千萬千萬別叫人家幫你用腳推車，很重要說三次，會被開出道路危險駕駛罰單，且金額是1萬2000元，真的是搶錢啊！」
警方表示，用腳推機車，不易控制方向，一路搖晃也危害用路人安全。
道路交通管理處罰條例43條第1項第1款規定，「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，觸法者可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。依裁罰基準表規定，機車危險駕車開罰1萬2000元，汽車危險駕車開罰1萬8000元；1年內有兩次以上相同行為，開罰2萬4000元。1060331
(中央社)
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