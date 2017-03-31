南韓召見日本公使 抗議主權課改方案

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韓聯社31日報導，南韓外交部次官補（部長助理）李汀圭31日上午召見日本駐韓大使館總括公使鈴木秀生，強烈抗議日方發布主張獨島主權的小學和初中《學習指導要領》修正案。

此類外交問題通常由外交部東北亞局局長出面，考慮到事態的嚴重性，南韓外交部當天派出高一級別的部長助理提出抗議。

南韓外交部當天發表發言人聲明稱，強烈譴責日本將南韓固有領土獨島，表述爲日本領土及被南韓非法占據的內容，寫入小學和初中社會課《學習指導要領》修正案，向學生進行灌輸式獨島主權教育，要求日方予以糾正。

(旺報)