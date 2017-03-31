澎湖第1座寵物公園正式啟用
尊重生命，許給毛小孩一個幸福的家，澎湖縣第1座寵物公園31日終於誕生，大夥鼓掌叫好，澎湖不僅是全國民調最適合人們居住的城市，也將成為寵物們的幸福天堂。
澎湖縣流浪狗收容中心調查統計，去年1月至11月份共收容874隻犬隻，其中351隻被認養，認養率僅40％，相較於全國平均認養率74％嚴重偏低。
縣府全力配合中央於2月4日執行流浪動物零撲殺政策，除了擴建收容中心，同時也積極推動相關配套措施，營造毛小孩幸福空間。
縣長陳光復表示，陸續接獲民眾陳情反映，許多飼主帶著毛小孩在公園嬉戲，礙於人與寵物無法區隔，影響了其他民眾卻步，所以打造一處專屬公園刻不容緩。
經過半年多時間規劃，選定了位於觀音亭園區帆船訓練中心旁的0.2公頃土地，涵洞、土坡、高低木架等設施，環境優美又具親水性，非常適合毛小孩跑跳嬉戲，全澎湖第1座寵物公園誕生了。
今天下午寵物公園正式啟用，許多飼主特地帶著寵物們專程蒞臨逗熱鬧，現場氣氛搶搶滾，人狗打成一片，好幸福好快樂。
縣長陳光復表示，落實動物保護政策如何降低撲殺率才是當務之急，未來寵物公園除了開放飼主帶毛小孩來同樂，也將配合舉辦認養等公益活動建構生命教育平台，打造寵物新樂園。
(中時)
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