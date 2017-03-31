《時來運轉》足球德比戰 勿以戰績下定論
歐洲足壇最近算是「德比」旺季，英超本周末有「紅軍」利物浦vs.「太妃糖」艾佛頓的「默西賽德德比」，德甲則有「礦工」沙爾克vs.「大黃蜂」多特蒙德的「魯爾德比」，德國國家德比拜仁慕尼黑vs.多特甚至下周末就要上演，都精彩可期。
德比（Derby）一詞源起於英國的德比郡，當地以賽馬著稱，後來被足球引申為「同城或同地區的對抗」，甚至是一個國家中最重量級的足球對抗戲碼，也被稱為「國家德比」，比如皇家馬德里vs.巴塞隆納的「西班牙德比」。
利物浦和艾佛頓位於同一個城市，兩軍的對抗以所在的默西賽德郡而命名為「Merseyside Derby」。兩隊各自擁有大批死忠粉絲，交手次數多達227場，是英格蘭足壇之最，遠超過更多球迷關心的「雙紅會」曼聯vs.利物浦。
沙爾克vs.多特蒙德則是德國最激烈的地區德比，兩隊雖然位於不同城市，但都處在德國最著名的「魯爾工業區」，相距僅20公里。儘管德甲奪冠次數是多特以5比0領先，但正式對戰則是沙爾克以58勝40和51負占優，本周將是歷來第150場「魯爾德比」。
德比戰不同於一般的比賽，輸球可能會被你的鄰居、同學嘲笑大半年，非常攸關顏面，通常踢得非常激烈，彩迷下注不能光以本季戰績、狀況來評估，以為排名、積分差距大，就會呈現一面倒的戰況。
比如本周的「默西賽德德比」，利物浦排名英超第4，領先艾佛頓6分，「魯爾德比」的客隊多特蒙德更領先沙爾克13分之多，位居德甲第3。不過考慮到德比大戰「寸土不讓」的氛圍，建議彩迷下注也得謹慎保守為宜。
(中時電子報)
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