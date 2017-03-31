貼心借鞋衣 全校師生助貧童出席模範兒童頒獎
「一生榮譽，這輩子永不忘記！」佳冬國小小六女童曾芊瑜，日前當選校內模範兒童，縣府選在今日由縣長潘孟安公開表揚，但想起衣櫥裡僅剩的運動服裝及牛仔褲，她愁容滿面，同學獲悉後直接出借洋裝，學校主任也大方借出鞋子，讓她自信出席，成為場上焦點。
佳冬國小學務主任林碧娟指出，芊瑜因父母離異，自小生長在單親家庭，與父親及奶奶一同生活，雖家境貧困，但她從不因此沮喪，每天放學回家，會主動協助資源回收，再有空閒，還到同學家雜貨店幫忙理貨，替奶奶貼補家用。
生活不寬裕，無法支應額外補習費用，但她成績仍保持中上，體育表現更是亮眼，曾經榮獲全國岳王杯木球賽女童團體冠軍，跳舞也是強項，校方表示，在芊瑜身上，讓其他學生看到逆爭上游的實境。
為此次全縣表揚，老師問有無適合洋裝能穿著出席？孩子卻搖頭回應，衣櫥裡除了校服、運動服，就僅剩牛仔褲及舊T恤，大人聽了不捨，原本打算帶她到外添購，一旁同學聞訊竟貼心出借合身洋裝，主任也買來襪子，更借出剛好合腳的鞋子，完成她美美出席的夢想。
曾芊瑜感動地說，聽到學校選拔模範兒童，真心想嘗試爭取，除了想試看看能不能拿到，也希望因這表揚能讓奶奶開心，很興奮自己做到了，對於未來也早有想法，盼能從軍或從警，可望盡快協助家中脫貧。
(中時)
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