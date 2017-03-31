澎湖縣政府尖山村里座談會
澎湖縣政府在湖西鄉尖山社區活動中心舉辦第4場村里座談會，縣長陳光復親自到場主持，他表示，縣府財政雖然困窘，但只要鄉親或長者有任何需要，歡迎提出意見，縣府團隊會盡全力，協助鄉親解決問題。
陳光復表示，去年所有縣市大陸觀光客來台人數都減少，但只有我們澎湖觀光人數成長到百分之12，多了11萬多觀光客。他說，雖然大陸客來澎遊玩人數減少6萬多人，但是台灣觀光客來澎湖人數多了17萬人次出來，也就是去年的全年遊客數還多成長了11萬人，達到108萬人之多，這是澎湖有史以來的新高記錄。
因為遊客數大增、旅遊業蓬勃發展，連帶的返鄉設籍人數也成長1300多戶、人口增加1800多人、新設立的公司行號多了500家左右，民宿增加80間，人口回流，人潮即代表錢潮，顯示澎湖經濟上正在向上成長。
會中村民發言踴躍，包括爭取設置17號道路鋪設完整，18高地周圍整理、爭取建設2號大排散步道或自行車道，提供居民休閒空間、1號大排和2號大排間道路限重，以維民眾安全、回饋金公平性等問題；對於民眾所提出的需求建言，陳光復均一一回覆，並要求相關單位做成紀錄攜回追蹤辦理，會盡力協助民眾解決。
與會人員有議員蔡清續、民政處長許啟川、建設處長洪棟霖、環保局長蔡有忠、社會處長蘇啟昌、工務處副處長林文藻、湖西鄉公所秘書許聖章、尖山村長王經邦等，也都在場為鄉親發聲和聽取意見。
(中時)
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