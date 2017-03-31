科博館火鶴花特展　生態與藝術的驚艷

國立自然科學博物館「火鶴花特展暨清明花藝」特展開幕。（陳淑芬攝）

火鶴花色彩豐富，代表熱情，科博館推出「火鶴花特展暨清明花藝」特展。（陳淑芬攝）

國立自然科學博物館植物園31日起推出「來自亞馬遜雨林的驚艷──火鶴花特展暨清明花藝」特展，分區展出火鶴花的品種生態及裝飾藝術，特展中已蒐集百餘品種的火鶴花活體，於6月25日結束後，將建立火鶴花品種展示區。

「來自亞馬遜雨林的驚艷──火鶴花特展暨清明花藝」特展今天舉行開幕記者會，科博館館長孫維新、台中市副市長張光瑤及農委會農試所副所長蔡致榮等人與會。特展已蒐集超過百品種的火鶴花活體，在特展結束後，將會在植物園大溫室建立一個火鶴花品種展示區。

孫維新表示，火鶴花原產於熱帶美洲雨林，也是台中種植的重要花卉，品種生態展場在植物園特展室；與中市美加花藝設計協會合作的花藝設計展場，則分佈在植物園溫室及科博館的2處主要入口處， 不但能增加科博館之美，也可以為2018年的台中花博暖身。

張光瑤則表示，希望能帶動各社區參與，讓中市成為花園的城市、花園的家庭。蔡致榮指出，近年台中市種植火鶴花產業，年產量約780萬株，農試所也進行培育新品種，目前有台農9號已與國內業者合作試種。

(中時)