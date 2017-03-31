新北學童顧齒護眼潔牙 專業免掛號費

我要評比

為降低學童齲齒率、近視，12歲以下兒童，4月至新北市179家合作牙科醫院、診所檢查、治療，都免收掛號費。國小1到3年級學童，至154家合約眼科，享一年一次免費專業服務。

國內幼童近視及齲齒率高居不上，新北市府將4月訂為「兒童顧齒、護眼月」，呼籲家長重視，並養成帶孩子定期保健的好習慣。

市府衛生局與新北市牙醫師公會合作，今天舉辦學童潔牙比賽，比賽結果：民義國小榮獲第一名、安坑國小及育德國小，分居二、三名，將代表新北市參加10月全國學童潔牙決賽，爭奪總冠軍。

衛生局表示，擁有一口好牙，除美觀，對孩子的發音及攝取營養、心理都有重要的影響。

另外，新北市「護眼方案」連續3年擴大辦理，今年將106學年度國小1、2、3、4年級學童全部納入，免費由眼科醫師進行一年一次的視力檢查。

檢查項目有裸視視力、最佳矯正視力、裂隙燈檢查，及散瞳前、後，驗光的服務，可得到精確的眼軸長度、眼睛結構變化及度數或眼疾。

今天的潔牙競賽，希望透過比賽與教學，指導學童相關知識。選擇小頭的牙刷，可深入口腔清潔後面的牙齒；含氟牙膏可預防蛀牙，配合定期口腔檢查，就能輕鬆擁有美麗健康的牙齒。1060331

(中央社)