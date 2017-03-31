國民黨修改黨代表選舉規則 法院判要改回

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國民黨青年黨員不滿黨代表選舉前，黨中央修改候選人黨齡資格，日前赴法院聲請定暫時狀態假處分；聲請人指出，法院日前裁定，國民黨須把參選黨齡從1年改回4個月。

這起案件源於，國民黨青年黨員15日赴台北地方法院，指控國民黨在黨代表選舉前2個月，提案通過修改候選人黨齡資格，違反信賴保護原則、扼殺青年參與空間；他們在律師陪同下，向法院聲請定暫時狀態假處分。

國民黨青年黨員李旨揚、簡皇譽、牛煦庭等人指出，國民黨在1月10日就公布「第20屆全黨代表選務作業辦法」，但部分中常委卻在3月8日強行提案通過，修改候選人黨齡資格，扼殺青年參與空間。

他們解釋，黨主席與黨代表選舉將於5月20日舉行，16年來國民黨參選黨代表的黨齡規定是要滿4個月，但中常委卻提案將其改為1年，這種突襲式的方式充滿政治算計，也影響黨員權益。

這些聲請人指出，這個聲請案，北院日前做出裁定，禁止國民黨執行3月8日的中常會決議，裁定黨代表選舉應依去年12月21日中常委會議通過、今年1月10日公告的選舉辦法辦理。

也就是說，國民黨黨代表參選黨齡，從1年改回到4個月。1060331

(中央社)