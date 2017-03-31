連假到了 台鐵加開普悠瑪

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台鐵清明節連續假期車票早已訂光，立委劉櫂豪要求加強疏運，台鐵局公布將於4月1日早上加開台北至台東5238次普悠瑪，預定今天晚間6時開放網路訂票，民眾把握機會。

清明節連續假期，台鐵訂票網站瞬間流量較今年春節東部幹線訂票時增加1倍，許多東部民眾訂不到票，劉櫂豪要求台鐵局加強清明節返鄉疏運。

台鐵加開4月1日早上7時1分於台北開出，至台東的5238次普悠瑪號。

對於花東地區疏運，台鐵還加開東線8班實名制列車，供身分證U、V開頭字號及106年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。因旅客有退、換票情形，詳細餘票可查詢台鐵訂票網頁：http://railway.hinet.net/。1060331

(中央社)