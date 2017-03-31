科博館火鶴花特展 為台中花博暖身

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為打造台中花都形象，台中市農業局與科博館合作今天起舉辦火鶴花特展暨清明花藝展，行銷台中生產的切花，也為2018台中世界花卉博覽會暖身。

台中市農業局與科博館在科博館植物園特展室及熱帶雨林溫室館舉行火鶴花特展暨清明花藝展，自今天起至6月25日，以台中市重要花卉火鶴花為主題，行銷台中生產的切花，也為2018台中世界花卉博覽會暖身。

主辦單位今天舉辦開幕儀式，台中市副市長張光瑤、農業局長王俊雄、科博館長孫維新、行政院農業委員會農業試驗所副所長蔡致榮等人共同出席，在科博館的導覽下，共同欣賞各種火鶴花藝設計作品。

張光瑤表示，火鶴花經過花藝老師巧手發揮，將植物園點綴得非常美，希望透過此展覽，除讓民眾欣賞花藝，也為2018台中花博暖身，將台中打造成花園城市。

農業局表示，此次火鶴花特展以展覽台中地區所生產的火鶴盆花及花燭屬的觀葉、觀花、觀果等植物為主，並搭配科博館植物園內的風倒木及修剪下來的枯枝再生利用，模擬出火鶴花在植物自然界生長的景致。

科博館生物學組科長嚴新富表示，這次特展蒐集超過100品種的火鶴花活體，在特展結束後，將會在植物園大溫室建立一個火鶴花品種展示區。

農業局說，火鶴花被廣泛運用於園藝布置和切花裝飾，現已發展為台灣重要的切花產業，目前台中市的種植面積約23公頃，年產量可達732萬枝，是全國火鶴花主要產區之一。1060331

(中央社)