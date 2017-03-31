百年前的迪士尼 上海大世界重新開幕

有100年歷史的室內遊樂場「上海大世界」今天重新開幕，許多銀髮族們一早就來排隊，重拾兒時回憶。擺在入口的12面哈哈鏡，雖不敵歲月風霜鏡面出現裂痕，依然逗得人發笑。

上海大世界裡頭早期有劇場、雜耍台、旋轉木馬、商場、餐館等設施。根據1946年的調查，大世界每天售票7000張；1995年的調查顯示，80%的上海市民都去過大世界。上海坊間因而流傳「不到大世界，枉到大上海」這句話。

上海大世界由上海著名商人黃楚九於1917年創立，占地1.4萬多平方公尺，1928年由著名建築師周維基設計重建，2003年5月因修繕而停業。直到今年1月，上海官方才確定3月31日重新開幕。

大世界今天上午10時重新開幕，一早門口就排了長長人龍，西藏南路、延安路天橋上也全是爭睹風華的人潮，等著進場的多是60歲以上的銀髮族。不少爺爺、奶奶帶著孫子一起來，正式開幕後，更由銀髮族領跑衝刺入場。

70歲的張先生表示，10歲那年父母第一次帶他到大世界，「一張門票2毛5就可以在裡頭玩一整天」。雜耍團及12面從荷蘭進口的哈哈鏡，最讓他印象深刻。張先生今天再度從鏡裡看到忽胖忽瘦、忽高忽矮的自己，不禁笑出聲。

對很多上海人來說，上海大世界不只是個娛樂休閒場所，也見證中國大陸百年來的歷史興衰。

1937年抗日戰爭期間，日軍曾誤炸當時位於法租界的上海大世界，導致上千人喪命。中國共產黨1966年發動文化大革命，因標榜反對資本主義，大世界被改名為「東方紅劇場」，連哈哈鏡都因涉及「歪曲勞動人民形象」而被撤下。

上海市黃浦區文化局副局長、大世界傳藝中心主任邱衛東說，大世界的12面哈哈鏡，其中幾面出現裂痕，一些也有氧化的跡象。原本有意更新，但考慮到上海市民對哈哈鏡的感情，還是決定「經典重現」。1060331

(中央社)