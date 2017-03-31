執政一週年 翁山蘇姬：若人民不滿意 願下台

曾獲諾貝爾和平獎、緬甸政治家翁山蘇姬。（圖/美聯社）

曾獲諾貝爾和平獎（Nobels fredspris）的緬甸政治家翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），在接掌國家顧問滿一週年前夕，透過電視對外發表演說。她對於執政一年來，未能改善緬甸混亂且分裂的政治與社會問題感到失落，向民眾承認她的失敗，並表示若人民對她與其政黨不滿意，已經做好隨時下台的準備。曾被軍政府軟禁15年之久的她，一度被人民與外界寄予改革厚望，卻在登大位後對被霸凌的羅興亞人（Rohingya people）採冷血態度，令外界失望。

據英國金融時報（Financial Times）報導，諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，在其領導的全國民主聯盟（National League for Democracy，簡稱全民盟）執政將滿一週年前夕，透過電視發表公開演說，向緬甸民眾承認執政黨的失敗，對於未能改善混亂政治與社會議題感到挫折，若民眾對她與全民盟的表現不滿意，他們已做好隨時下台的準備。但翁山蘇姬也向民眾呼籲，「我們要改革的是一個50年的老舊體制，一年的時間不長也不短，但我會堅持當初的承諾，繼續推動和解改革，並朝著目標大步邁進。」

小時候的翁山蘇姬（圖前排白衣），與父親翁山將軍（圖右）和母親杜欽季（圖左）的合照。（圖/維基百科）

現年71歲的翁山蘇姬，是緬甸國父翁山（Aung San）將軍的女兒，母親杜欽季（Khin Kyi）則是緬甸駐印度大使，在父親遭刺殺身亡後，前往印度與英國求學，並認識了英國籍亡夫邁克·阿里斯（Michael Vaillancourt Aris），兩人於1972年結縭，愈有2名子女，但自從翁山蘇姬於1988年返國探望母親，同時借助民主運動被軟禁後，她與先生、兩名子女便長時間分隔兩地，更讓她痛心的是，阿里斯卻在1999年因病逝世。直到緬甸2015年舉行民主選舉前，翁山蘇姬連三次遭到軟禁，也讓她的聲望在國內、在國際如日中天，並率領全民盟贏得大選。

因為配偶與子女是外國籍，翁山蘇姬無法被選為總統一職，改以出任「國務顧問」一職掌管國政，但從諾貝爾獎的光環走入政治後，她對國內羅興亞人遭霸凌的冷漠態度，以及要求限制言論自由的提議，都讓外界對她愈來愈失望。而從建國以來就非常複雜的緬甸民族政策，讓北部的果敢等邦與政府的矛盾仍無法解決，不斷地武力衝突更成為棘手問題。面對外界不信任與民眾失望，還有一旁覬覦權力的軍方，翁山蘇姬該怎麼走將是一大關鍵。

(中時電子報)