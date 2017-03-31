小布婚變半年憔悴現身 激瘦成人乾
「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）去年9月驚傳婚變，遭妻子安潔莉娜裘莉訴請離婚，更傳出雙方為爭取6個小孩的監護權，徹底撕破臉。小布也疑似為此筋疲力盡，日前被拍到憔悴現位於洛杉磯的工作室外頭，整個人消瘦不少。
英國《每日郵報》報導，小布自與裘莉婚變後，幾乎都待在洛杉磯的工作室內，足不出戶，也未出席今年2月舉辦的奧斯卡典禮。日前他更被直擊難得外出身影，雖然剪了新短髮造型，但依舊難掩臉上憔悴，身材明顯消瘦。
小布外表的驚人轉變，掀起外國鄉民熱議，有人直言「裘莉吸乾了他」、「好可憐，裘莉一定是他生命中的夢魘」，但也有不少網友認為小布應該是在為了新角色刻意瘦身。
(中時電子報)
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