北韓振興經濟 發展旅遊體育

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我要評比

韓聯社31日報導，南韓統一部副發言人李侑珍31日在例行記者會上就北韓發布「核開發與經濟發展並行路線」4周年表示，北韓似乎欲通過吸引遊客、舉辦國際馬拉松大賽等方式振興經濟。

李侑珍表示，儘管國際社會實施制裁北韓措施，但北韓爲刺激經濟發展作多重努力。南韓政府呼籲北韓盡早走上無核化道路。

北韓計畫於下月9日在平壤舉辦第8次萬景台賞國際馬拉松大賽，近日還爲吸引金剛山旅遊客輪發布招商引資公告。3月28日，從中國遼寧丹東至平壤的包機航線開通。

(旺報)