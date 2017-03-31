李明哲妻發聲明 將赴北京救夫

前民進黨黨工李明哲的妻子李凈瑜（左）31日發表聲明宣布不聘請律師、並將親自赴北京救夫。（姚志平攝）

前民進黨黨工李明哲的妻子李凈瑜31日發表聲明宣布不聘請律師、並將親自赴北京救夫。

李凈瑜表示，李明哲已經被秘密偵訊了13天，人性脆弱正在蹂躪他。所以，在當面見到李明哲之前，李明哲所做的供詞與陳述，「我都一概不予承認」，因為他可能是在威脅利誘之下所做的非自由意識的表白。

現場媒體詢問李凈瑜何時出發，她僅表示，這幾天就會出發。至於是否有請海基會或陸委會幫忙，她說，相信政府不會遺棄其公民。

李凈瑜聲明全文如下：

我是一個長期從事白色恐怖歷史研究的工作者，但在面臨自己所愛的人遭受牢獄之災的時候，心裡依然會非常的惶恐與不安。我努力使自己冷靜下來，仔細的思索。我知道在白色恐怖歷史裡面，在一個國家的法治依然沒有達到國際水平的時候，任何的法律辯護，都是沒有用處的。我們只作人道與人權辯護。因為該特別法不是建立在普世的價值之上。

因此，我很慎重的向大家宣布，我將放棄聘請律師，不做法律性的無謂辯護。

所有的人權工作者，所有把希望帶到任何一個需要人權伸張的角落，都是無罪的。因為此類奉獻行為將增益人類文明。

我先生帶著這樣無私的對人類的愛，我相信他的行為絕對是值得被尊敬的。

我決定，親自前往北京，去瞭解狀況，去營救我的先生。

李明哲妻 李凈瑜

2017/3/31

(中時)