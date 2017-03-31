雇主遭罰提訴願 罰金差點反更重
一名雇主因未設置打卡鐘或勞工簽到簿，但提出員工登錄系統時間資料，遭到縣市勞工局以勞基法第30條第6項開罰2萬元。不過雇主提起訴願，認為法條引用錯誤，後因勞動部維持原判，才讓雇主避免被罰更重。
根據勞動部統計，105年勞工行政事務的訴願管轄業務，收辦案件數為2184件，其中以勞動基準法、勞工保險條例跟就業服務法為訴願按收件數的前3大類，占整體訴願案的8成左右。
勞動部表示，訴願後決定撤銷及直轄市、縣（市）政府自行撤銷原處分者，共計260件，約占決定案件數2430件的1成左右，可因訴願制度獲得救濟。
勞動部勞動法務司副司長傅慧芝表示，在勞基法訴願案中，最常見的為雇主未依法設置打卡鐘、勞工簽到簿等可以記錄勞工出勤情形的機制，或簽到簿未每天詳實記載勞工出、退勤時間，以致被直轄市、縣（市）政府，依勞基法第30條第5項或第6項開罰，而雇主大多主張不知法令規定等。
傅慧芝舉例，就有雇主因未設置打卡鐘或勞工簽到簿，原本應依勞基法第30條第5項開罰新台幣9萬元至45萬元，但縣市勞工局認為雇主有提出員工登錄系統時間資料，因此改依勞基法第30條第6項開罰2萬元，但雇主卻主張法條引用錯誤而提起訴願。
傅慧芝表示，後來考量勞工局認為雇主已經有提出員工登錄系統時間資料，因此才轉用勞基法第30條第6項開罰，因此維持2萬元罰則，如果雇主訴願成功，恐將被罰得更重。1060331
(中央社)
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