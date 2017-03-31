國防自主 國防部推振興國防產業條例

國防部副部長李喜明今天說，國防部昨預告振興國防產業條例草案，結合產業能量、促進產學合作、落實國防自主。未來廠商研發若未達規格，但有研發事實， 盼有機制可給予補償。

民進黨立委羅致政今天下午在立法院舉辦「提升國防自主與振興國防產業」公聽會，邀請李喜明、經濟部工業局副局長游振偉、中科院副院長杲中興，以及國防產業相關廠商代表與會。

李喜明表示，國防部昨天預告振興國防產業條例草案，目的是為了結合產業能量、促進產學合作、落實國防自主，60天後將送行政院審查，這是國家重要工作，相信很快會從行政院會通過，送進立法院。

他說，振興國防產業條例草案跟以往不同，為鼓勵廠商投入研發跟國防產業結合，若未來有廠商願意投資某項國防品項，除承諾研發成功、符合規範，將會採購一定的數量外，就算規格沒有達到預期，但曾有投入研發的事實， 也希望有個機制，給予一定比例的研發經費作為補償。

李喜明說，國防部也將把國內軍品分類、分級，希望採取一些認證制度，把廠商製造研發的能力做分類、分級，以優化國內投資採購的環境，精進整個供需面。他說，這是立法的工作，幾個月內就可看到具體成果。

而對於國防產業發展策略，李喜明表示，國防部已完成草案，航太、船艦跟資安是發展重點，也去行政院提報過，行政院、經濟部、國發會都非常支持，但國發會盼經濟部能夠補充更具體的方案、效益及數據，之後就會正式對外公布。

另外，李喜明也表示，由於現有國內廠商跟國防的安全管控機制，讓美方不放心轉移高科技管制品，但引進高科技管制品，產業才能升級，因此最近國防部也準備開始執行「國防廠商安全管控機制」，不但可保護國防科技研發機密，同時也可保護公司研發的機密科技能力，這是互利。1060331

(中央社)