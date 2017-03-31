護漁不中斷 巡護八號航往中西太平洋

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護漁不中斷，海巡署直屬船隊「巡護八號」巡護船今天啟航，出發執行今年第2航次的「中西太平洋公海漁業巡護」遠洋巡護任務，全力護漁。

海岸巡防署海洋巡防總局所屬「巡護八號」，搭載農委會漁業署漁業檢查員，今天自高雄港啟航出港，期間將於5月11日在斐濟蘇瓦港補給，執行長達90天的公海漁業巡護任務，預計於6月28日返航。

直屬船隊隊長楊樹治與漁業署代表，於「巡護八號」啟航前，前往慰勉執勤同仁與打氣。1060331

(中央社)