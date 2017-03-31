西班牙籍衝浪客與釣客衝突 被刺傷

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1名42歲西班牙籍衝浪客，今天上午在屏東滿州鄉佳樂水衝浪時，與釣客產生衝突，被刀刺傷左胸，差點傷及心臟，警方已鎖定特定對象追查。

警方表示，這名西班牙衝浪客衝浪時，疑遭釣線纏繞，他將釣線割斷，上岸後，激怒釣客，雙方激烈衝突後，被釣客用刀刺傷左胸，他自己負傷走入恆春旅遊醫院就醫，醫生表示，刀傷深入肋骨第5肋間，造成肺部重創，差1公分就中心臟。

警方表示，已針對現場的車輛鎖定對象追查凶嫌。1060331

(中央社)