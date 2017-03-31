朴槿惠關押看守所 朝野立場南轅北轍

我要評比

南韓朝野政黨各黨派的總統人選對法院批准逮捕前總統朴槿惠議論紛紛，左翼政黨評價法理昭昭、報應不爽，右翼政黨則表示遺憾，保守進步陣營立場相左，政治光譜涇渭分明。

南韓聯合新聞通訊社報導，共同民主黨前黨魁文在寅方面稱，此舉理所應當，符合法律的基本精神和原則，大韓民國撥亂反正邁出首步，並呼籲齊心協力共建公正廉潔的國家。共同民主黨可說是南韓歷史最悠久的傳統左翼大黨。

據報導，國民之黨前黨魁安哲秀方面表示，法律面前人人平等，憲法精神得到弘揚，希望慘痛歷史不再重演。國民之黨是僅次於共同民主黨的南韓第二大在野黨。

正黨籍的劉承旼則表示難過，但尊重法院的決定。正黨是離開南韓執政黨而自立門戶的右翼在野黨。

執政的自由韓國黨籍慶尚南道知事（省長）洪準杓表示，雖然不無遺憾，但朴槿惠時代已告終，希望國民寬恕這位前女總統，空前團結共創新時代。

自由韓國黨國會議員金鎮台則哀歎，南韓瀕臨懸崖迷失方向，並感歎法治喪鐘已敲響。1060331

(中央社)