金犢走進「藍瘦香菇」的故鄉。(圖/旺旺中時北京公司)

金犢走進「藍瘦香菇」的故鄉。(圖/旺旺中時北京公司)

南寧簡稱「邕」，是廣西的首府，是「聯合國人居獎」獲得城市、是一個「天下民歌眷戀的地方」。

3月28日，適逢「三月三」廣西壯族民族傳統節日到來之際，第26屆時報金犢獎第一次走進「藍瘦香菇」故鄉，分別在廣西唯一的國家「211工程」學校，廣西大學和廣西首家國家示範性高職院校，南寧職業技術學院分別舉辦了2場分享會，3位重量級專家輪番上場，為廣西16所高校教師和學子奉獻了饕餮創意文化盛宴。

出席2場廣西高校分享會的嘉賓有來自寶島臺灣的青年同胞和媒體人，有來自廣西台辦、廣西教育廳、南寧市台辦、上林縣政府的領導，還有來自廣西16所高校的領導、老師和學生近1200名；時報金犢獎組委會出席的嘉賓有：旺旺中時文化傳媒（北京）公司總經理林淑黛女士。上林縣、旺旺、國美、百度、掌閱等優秀品牌也派代表參加，可謂是群英薈萃，群賢畢至。

下午，本次廣西校園分享會的重頭戲在具有90年歷史的廣西大學進行，嘉賓和學生們在南寧目前僅存的60年代蘇聯援建的禮堂裡，坐在堪稱文物的原木座椅上開始了「創意就是超能力」的奇幻之旅。分享會在歷屆時報金犢獎獲獎作品的展播映片中拉開序幕。

廣西台辦主任李東興對「時報金犢獎」組委會重視廣西高校創意發展的做法予以肯定和讚賞，就兩岸青年「聚集創意智慧，點亮創意人生」發表了熱情洋溢的講話，希望廣大學子在參與比賽中不忘初心、砥礪前行，堅持做到「敏於行，弘揚兩岸主旋律」、「善借勢，傳遞時代最強音」、「利其器，創作有溫度有情懷的作品」。

廣西大學副校長吳志強在致辭中表示，第26屆時報金犢獎校園分享會走入西大校園，讓專家學者們與駐邕高校師生能夠有機會一起研討中國廣告事業的發展和廣告教育的轉型，是一個十分難得的機會。「時報金犢獎」在廣西大學舉辦，將極大提升學校知名度和文化創新能力。

金犢獎執行長、旺旺中時文化傳媒（北京）公司總經理林淑黛女士致辭，介紹了旺旺中時文化傳媒公司的情況和金犢獎的背景、誕生和由來。希望時報金犢獎能夠為廣西高校學子們提供創作平臺，讓廣西大學生有機會與臺灣的大學生進行同台競技，相互碰撞出創意的火花，激發靈感創作出優秀的作品來。

林淑黛女士、李東興女士為廣西大學、南寧市台辦和上林縣政府頒發了感謝狀；廣西大學副校長吳志強、南寧市台辦主任何見霜、旺旺中時文化傳媒（北京）公司總編輯張亦良為廣西高校的指導老師頒發了聘書。

3月28日上午，由時報金犢獎主辦、南寧職業技術學院藝術工程學院承辦的“創意就是超能力”——第26屆時報金犢獎創意分享會在校圖書館百合廳舉行。出席本次分享會的嘉賓有南寧市台辦主任何見霜，南寧職業技術學院副校長黃春波、藝術工程學院院長黎衛，旺旺中時文化傳媒有限公司總經理林淑黛、總編輯張亦良，金犢獎評審團主席、田+網電子商務公司董事長張樂山等。分享會現場熱烈、座無虛席，吸引了來自廣告設計與製作、視覺傳播設計與製作、包裝策劃與設計、數位媒體藝術設計等專業及其他相關專業學生共170餘人前來參加。

首先，黃春波副校長代表學校對金犢獎組委會來我校做創意推廣交流表示歡迎，對時報金犢獎26年來推動大中華區域廣告交流、教學及人才培養所做出的貢獻表示感謝。時報金犢獎致力於廣告文化的傳播和教育，在藝術界產生廣泛的影響力並發揮積極作用，深受廣告藝術界師生的讚譽。黃校長表示，南寧職業技術學院藝術工程學院擁有20餘年的辦學歷史，在廣告創意、文案、設計等方面有著完整的設置，我們培養的學生能夠在這一行業做出我們的貢獻。在今後的發展中，南職院願意與時報金犢獎在桂台兩岸開展合作與交流，希望時報金犢獎能在高校挖掘更多廣告創意人才。黃校長鼓勵同學們積極參加金犢獎，借助時報金犢獎這一平臺，將專業與實操相結合，創造出更多更好的創意設計作品，加深桂台兩岸青年的友好交流。

金犢獎執行長、旺旺中時文化傳媒公司總經理林淑黛女士發表致辭，她代表時報金犢獎組委會向在場的領導嘉賓及同學問好，向大家介紹了旺旺中時文化傳媒公司的總體概況，以及金犢獎的背景情況和發展由來等等。她希望時報金犢獎能夠為同學們搭建一個創作和交流的平臺，讓內地的同學們有機會與臺灣的大學生在平臺上交流學習，各取所需，希望同學們踴躍參賽，設計出優秀的作品。

何見霜主任、林淑黛女士向南寧職業技術學院頒發了感謝狀，張樂山董事長、張亦良總編輯向南寧職業技術學院平面設計專業8名骨幹教師頒發了聘書,以表達誠摯的感謝。

上午分享會還十分榮幸地邀請到了金犢獎評審團主席、田+網電子商務公司董事長張樂山先生發表《創意就是超能力》主題演講。張樂山董事長對本屆大賽的主題「創意就是超能力」進行瞭解讀，並跟同學們分享了他對創意的理解。他指出創意就是要具備「設計的能力、會玩的能力、講故事的能力、整合事物的能力、共情能力」這五種「超能力」。張樂山董事長學識淵博、談吐幽默，通過一個個形象生動的 案例，讓同學們對創意有了進一步的認識和瞭解。

此次金犢獎合辦企業包括了旺旺、國美、掌閱、百度、百瑞源、永和、味丹、臺灣會館、安溪湖頭、廣西上林和東方設計大學等各行業優秀品牌。本次廣西分享會，更是邀請了4位優秀的企業代表：上林縣旅發委副主任黃曉妍女士、旺旺集團南寧分公司行政總監梁靜怡女士、國美人力資源部經理陸敏女士、掌閱科技品牌經理孟雲帆先生。

上林縣作為廣西第一家推出命題的單位，該縣旅發委副主任黃曉妍對「壯族老家，養生上林」旅遊名片進行了推介，並獻唱了一首壯族山歌。隨後，20多名上林青年還帶來了具有濃郁鄉土氣息的山歌表演唱《田園歡歌》，演繹了「徐霞客最眷戀地方」的壯鄉美景，讓在場嘉賓領略了壯鄉兒女能歌善舞的魅力，實景式地生動展示了上林縣旅遊品牌形象策略單。

旺旺集團南寧分公司行政總監梁靜怡女士向同學們介紹了旺旺公司的基本情況，為大家講述了旺旺集團的發展歷程和產業鏈，列舉了旺旺集團在全國乃至全球所取得的佳績，並希望大家一起見證旺旺的進步和發展！之後她為大家詳細解讀了旺旺今年的策略單，向大家介紹旺旺不同的命題項目，啟發同學們去創作更有創意、更有生命力的好作品。

國美人力資源部經理陸敏女士給大家講述了國美的品牌故事，她詳細介紹了作為擁有30年歷史中國最大的家電和銷售類電子零售連鎖企業目前所面臨的挑戰與機遇，提出「年輕化」的品牌主張，希望可以吸引更多的年輕人能參與進來，與同學們一起用創意鑄造品牌， 開啟國美的新一輪品牌升級。

掌閱科技品牌經理孟雲帆先生讓同學們從深層次瞭解到了掌閱科技的今生來世，他不僅向同學們介紹了掌閱科技的產品組成和企業理念，並號召大家要多讀書、讀好書，而且提出了掌閱的企業願景，就是做全球最專業的閱讀品牌，讓所有人都愛上讀書。最後她還為同學們解讀了掌閱真正需要的廣告創意作品要求以及參賽作品必要的組成元素，並表示她非常期待看到大家創意的作品！

在諸位優秀的企業代表發言後，張樂山老師帶來了本屆時報金犢獎主題《創意就是超能力》的精彩演講，從文化創意的角度講述了創意的設計感、講故事、整合事物、會玩、共情、意義感等六種超能力，分析了日本柳川市旅遊宣傳片、日本小哥桑原工一在北京街頭索要擁抱等案例的成功之處，為學生們如何創作出「讓人一看就可以記住的」的廣西本地策略單----上林縣旅遊形象產品設計拓寬了創作思路。

夏曉暉先生帶來了《互聯網生態環境下的品牌理念和品牌價值》，從互聯網傳媒的角度，講述了國家品牌計畫背後的自信、自省和自覺故事；從李克強總理2017年政府工作報告，讀懂打造「中國匠心品牌」，強調要弘揚工匠精神，厚植工匠文化，恪盡職業操守，崇尚精益求精神，培育更多「中國工匠」，打造更多的「中國品牌」的重要性；此外還講述了國家目前在推動的一鎮一品專案的背景和實施情況。

網紅田家四姐妹中的田大姐、旺旺魔法學院的執行長----田春影給同學們講述了自己與時報金犢獎的結緣經過，把自己從2006年參賽到2016年借助商界媒體、各衛視、央視力量打造四姐妹金犢創客品牌形象的過程進行了分享，推出了【魔法學院--網紅召集令】----給你3分鐘，你來撬動網路世界創意比賽策略單並進行講解。

通過本次時報金犢獎的分享會，相信同學們對如何創意已經有了自己的想法，希望同學們努力學習，提高專業水準，運用發散性思維，創作出具有生命力的作品。

(中時電子報)