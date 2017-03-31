中信、統一之戰因雨延賽 明新莊雙重賽

新莊球場估計整晚都有雨勢，今晚比賽延至明天下午1點05分。(葉姵妤攝)

中華職棒原定今天（31日）原定在新莊棒球場進行中信兄弟與統一獅之戰，新莊地區賽前開始下雨，且聯盟依天氣預測評估，今天整晚都有雨勢，因此今晚的比賽確定延賽至明天下午1點05分，兩隊明天將在新莊進行雙重賽。

(中時電子報)