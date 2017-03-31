高市抽驗清明食品 2件花生粉驗出黃麴毒素
清明節將近，高雄市衛生局今天公布清明節應景食品抽驗結果，在大社區及旗津區的傳統市場抽驗兩件花生粉驗出黃麴毒素超標，供應商都是燕巢區的「和昇堂食品行」，衛生局已依法要求下架並開立限期改善單，待改善後再抽驗，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局於3月中在轄內傳統市場、春捲攤商及超市等販售場所，抽驗豆干、花生粉、豆芽菜、春捲皮、糕粿類、原料粉、春捲餡料（熟高麗菜）共71件，檢驗主要項目為殺菌劑、黃麴毒素、漂白劑、防腐劑、著色劑、二甲基黃、二乙基黃。
其中大社區中正路宏美賣場的散裝花生粉，驗出黃麴毒素21.614ppb，及旗津區中洲三路的興吉成號的散裝花生粉，驗出黃麴毒素20.290ppb，都超出標準的15ppb以下，與規定不符，兩件花生粉都來自同一個供應商。
衛生局指出，2件不合格花生粉，檢出總黃麴毒素不符「食品中真菌毒素限量標準」，違反食品安全衛生管理法第17條規定，衛生局已通知販售商業者立即下架不合格產品，經查供應商為本市同一家業者，即刻依食品安全衛生管理法第52條規定，責令下架回收銷毀；另依同法第48條命其限期改正，擇期前往抽驗，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局表示，台灣氣候年均溫高且潮濕，堅果、玉米、花生若未妥善保存，容易產生黃麴毒素，黃麴毒素具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死；長期低劑量食用，易導致肝細胞突變，造成肝癌的發生，尤其會使B型、C型肝炎患者及帶原者患癌的風險增高。
(中時)
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